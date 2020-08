Finale Emilia, ALMA FINALIS e le sue iniziative culturali dal 23 agosto al 6 settembre

Cari amici, grazie per aver risposto positivamente al mio invito ad iscrivervi ad ALMA FINALIS o a rinnovarne l’iscrizione, alcuni di voi lo hanno fatto presso la libreria di Sergio Vicenzi, così numerosi che abbiamo superato quest’anno il numero degli iscritti nel 2019. Il vostro sostegno premia la nostra attività e soprattutto l’opera dei tre volontari che accudiscono il cimitero ebraico ma anche l’attigua area verde comunale. Quell’angolo nascosto del Finale sta diventando talmente gradevole da attrarre sempre più persone che vi vengono a passeggiare, soprattutto nei giorni festivi quando il cimitero ebraico è aperto dalle 9.00 alle 18.00.

Per la Giornata Europea della Cultura Ebraica che avrà luogo domenica 6 settembre abbiamo dovuto – a causa delle regole imposte dal Covid 19 – realizzare un programma che permettesse a un numero consistente di persone di partecipare alle visite guidate al cimitero e al ghetto mediante un prenotazione presso la Biblioteca Comunale (tel 0535 788331) a partire da oggi 17 agosto sino alla mattina di sabato 5 settembre. Sono previsti tre gruppi di dieci persone ciascuno per ogni turno delle visite del cimitero, e due gruppi di 15 persone ciascuno per quelle del ghetto. Gli orari li troverete nella locandina in allegato. Approfittate di questa possibilità, poichè una nuova ondata di Covid (Dio non voglia!) potrebbe impedire in futuro queste visite.Vi invito anche ad assistere al recital organizzato dal Comune “L’incontro tra Matilde di Canossa ed Enrico IV” che avrà luogo domenica 23 agosto alle ore 21.30 presso l’Arena del Teatro Sociale. I protagonisti saranno i bravissimi attori Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, accompagnati dalle musiche del maestro Ovidio Bigi. Alcuni di voi li ricorderanno per aver assistito ad altri due loro memorabili recital organizzati da ALMA FINALIS lo scorso anno quando, nel Giorno della Memoria, essi hanno rievocato le storie di Ada Osima e di Emilio Castelfranchi, e nella Giornata Europea della Cultura Ebraica ci hanno narrato l’avventurosa vita del generale Rubino Ventura.

Nel prossimo comunicato vi informerò di un evento che dovrebbe avere luogo, con la nostra partecipazione, l’8 settembre prossimo in occasione della festa delle Madonna delle Grazie, patrona del Finale. Vi saprò dire qualcosa durante la settimana che precederà la festa. Nel frattempo vi invito a divulgare nel web e ai vostri amici e parenti il programma della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Vi ringrazio per il vostro sostegno e la vostra fedeltà! Cari saluti