Lipa, il cantante mirandolese esce col suo album di debutto a metà agosto

SAN FELICE SUL PANARO – Il 22enne Lipa, nome d’arte di Alessandro Liparoti, è in uscita col suo primo album. Mirandolese di nascita, vive a San Felice sul Panaro, canta da tre anni ed è già pronto per fare il suo debutto nel mondo della musica.

“Ho sempre avuto la passione della musica fin da piccolo, grazie a mio zio che cantava anche lui come me e grazie al mio papà che mi faceva sempre ascoltare musica costantemente” ha raccontato Alessandro. “Scrivo canzoni da quando avevo 10 anni proprio come sfogo personale. La maggior parte dei bambini per sfogarsi usava lo sport, mentre io mi chiudevo in casa e scrivevo tante cose. Ma erano buttate solo su un foglio. Dopo anni ho capito che potevo trasformare quelle frasi buttate a casa in pura melodia. Da lì ho iniziato ad andare a pianoforte ma dopo 2 anni ho smesso. Adesso sono autodidatta con il piano”.

Il 17 agosto uscirà il suo primo album intitolato “Alessandro”, dove ci saranno 10 tracce di cui 2 sono già uscite su Spotify e YouTube: “Voglio dare un messaggio a chi mi ascolta, e strappare qualche sorriso con una mia canzone. Amo la vita e bisogna godersela, e credere nei sogni”.