Paganelli si dimette e inguaia Palazzi, M5S: “Per noi solo conferme”

FINALE EMILIA – “L’ormai ex assessore Fernanda Paganelli ha lasciato il suo posto nella giunta Palazzi, e nel farlo non ha di certo usato toni leggeri”, scrivono in una nota i consiglieri 5 Stelle. “E’ chiaro come il sole”, continuano, “che tutto quello che abbiamo sempre contestato a Palazzi non erano schermaglie politiche, ma una triste realtà. Una ricostruzione al palo, un Sindaco inspiegabilmente legato a doppia mandata al responsabile dei lavori pubblici, Palazzi ha preferito spaccare la giunta ed il consiglio piuttosto che rinunciarvi”, affermano.

Si chiede Veronesi, capogruppo in consiglio, “come sia possibile che, come ha affermato l’ex assessore, il capo ufficio possa essere ancora al suo posto dopo le indagini in cui è protagonista, come fa il Sindaco a mantenerlo lì, e soprattutto com’è possibile che dal segretario comunale, persona molto attenta, non sia ancora arrivato un segnale in quel senso, dato che in passato si è operato in altri modi in situazioni simili”.

Continua poi Pavani, “da oggi si partirà con un rimpastino di giunta, ci auguriamo che il sindaco ridistribuisca le deleghe in maniera seria, non cercando di concentrare tutto su di se come ha fatto fino ad ora, senza assolutamente ottenere risultati degni di nota per il comune”.

“È il momento”, concludono i consiglieri, “di fare un bagno di umiltà, crediamo, affermano, che in maggioranza si debba fare un ragionamento serio, se continuare a tutti i costi ad andare avanti galleggiando con una amministrazione che in quattro anni non ha portato a casa nulla di nulla, se non diminuire il debito pagando dei mutui, ed ha riportato anzi il paese al centro delle cronache, oppure, se sia il caso di mettere in discussione tutto, per fare meno danni possibile alla collettività da qui a maggio”.

LEGGI ANCHE:

Finale, Paganelli si è dimessa dalla giunta comunale

Crisi di giunta a Finale Emilia: il rimpasto parta dall’individuazione di un nuovo assessore ai lavori pubblici

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017