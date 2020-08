San Felice, tutto esaurito per l’evento dedicato al Superbonus 110%

SAN FELICE SUL PANARO – Grande successo al Pala Round di San Felice per l’evento promosso da Lapam sul Superbonus edilizio al 110% nell’ambito della Fiera. Circa 200 persone, più di quanto previsto dagli stessi organizzatori, ha partecipato all’iniziativa che aveva come obiettivo quello di fare chiarezza sia per i m cittadini che per le imprese sulle potenzialità di questo provvedimento utile a riqualificare il patrimonio edilizio sia sotto il profilo della sostenibilità e del risparmio energetico, che della sicurezza legata agli aspetti antisismici.

Mirko Baruffaldi, presidente Lapam San Felice, ha spiegato: “Il filone nel quale si innesta il superbonus è quello degli ecobonus e sismabonus, da alcuni anni previsti sempre nell’ottica del miglioramento ambientale e del risparmio energetico. Vogliamo riprendere l’argomento e definire, in sintesi, il quadro normativo completo per consentire, a coloro che avranno i requisiti, di poter realizzare gli interventi di riqualificazione energetica ammessi all’agevolazione del cosiddetto superbonus 110%. Vista l’esperienza che abbiamo vissuto con il terremoto, di cui stiamo ancora vivendo l’ultima parte della ricostruzione privata e gran parte della ricostruzione degli edifici pubblici, credo che nessuno più di noi possa sapere quanto sia importante la sicurezza sismica delle nostre abitazioni. Queste agevolazioni non interesseranno coloro che hanno già ricostruito o messo in sicurezza i propri immobili, ma potrebbe interessare chi non ha avuto danni e intende raggiungere un miglioramento sismico. La nostra zona infatti è tra quelle inserite nella norma del sismabonus”. Per spiegare la situazione sono intervenuti Franco Guagliumi, ingegnere esperto in materia di edilizia ed energia, il commercialista e consulente Lapam, Marcello Benassi e il presidente generale Lapam Confartigianato, Gilberto Luppi che hanno risposto alle domande di Livio Lazzari, dell’ufficio comunicazione dell’associazione. Gli interventi sono stati semplici ma al tempo stesso completi e non sono mancate molte domande a dimostrazione dell’interesse del tema.

Il presidente Luppi ha concluso: “Stiamo predisponendo una piattaforma online che sarà pronta a inizio settembre, dove far incontrare domanda e offerta e in più, essendo Lapam anche un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), possiamo apporre il visto di conformità all’intera procedura, che è necessario per poter inviare i dati all’Agenzia delle Entrate e avere l’autorizzazione al superbonus 10%,, così come prevede la legge.

Ma vogliamo spingerci oltre dando consulenza ai cittadini che vogliono capire bene questo tema. Stiamo parlando di interventi che vanno nella direzione del risparmio energetico e della sicurezza antisismica, si tratta di una opportunità reale di riqualificare il patrimonio edilizio in chiave della sostenibilità e di economia circolare. In quest’ottica le PMI del territorio hanno grandi carte da giocare. Stiamo lavorando con istituti di credito e altre agenzie per la cessione del credito, un tassello davvero fondamentale. Tanta carne al fuoco che Lapam intende promuovere non solo presso gli associati, ma più in generale nei confronti dell cittadinanza che presso gli uffici dell’associazione potrà avere informazioni e delucidazioni. Faremo anche una serie di incontri, sia in presenza quando e dove possibile, che online. Questi appuntamenti serviranno sia alle imprese che ai cittadini per entrare sempre più nella normativa e valutare preventivamente le possibilità di fruire del superbonus”.

