Voucher per abbonati SETA, fino al 30 novembre si può richiedere rimborso

Da lunedì 10 agosto gli abbonati SETA potranno attivare la procedura di rimborso per il periodo di mancato utilizzo delle tessere, mensili o annuali, dovuto al lockdown causato dalla pandemia Covid-19. Gli abbonati avranno tempo fino al 30 novembre per completare la domanda di ristoro, attivata in relazione al Decreto Rilancio e sulla base delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna fornite con la delibera del 20 luglio 2020.

In base a quanto previsto dal Decreto e dalla Regione, il ristoro è limitato esclusivamente a due categorie di utenti: -Studenti per il periodo di mancato utilizzo, compreso al massimo tra le date 23 febbraio-3 giugno 2020; -Lavoratori per il periodo di mancato utilizzo, compreso al massimo tra le date 8 marzo-17 maggio 2020. Per tutti gli abbonamenti annuali SETA caricati su tessera MiMuovo è disponibile una procedura on-line. Per i soli abbonamenti mensili sarà possibile richiederlo anche in biglietteria, previa compilazione di apposito modulo cartaceo (anch’esso disponibile dal 10 agosto). E’ necessario che il periodo di mancato utilizzo del trasporto pubblico sia continuativo. Non è infatti ammesso il rimborso per periodi caratterizzati dall’occasionale utilizzo dei mezzi. L’entità del ristoro sarà calcolata in rapporto ai giorni di mancato utilizzo dell?abbonamento, sia mensile che annuale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017