Anziana derubata mentre siede in giardino a San Felice

Una anziana signora ultranovantenne è stata derubata mentre era seduta fuori casa, nel giardino condominiale. E’ accaduto martedì mattina, attorno a mezzogorno, nella frazione di Rivara di San Felice.

La signora era uscita per prendere un po’ di aria come spesso si fa in questi giorni di bel tempo. E rimasta fuori per un po’ ed è stata addocchiata da due malviventi che appena è rimasta sola l’hanno avvicinata e in pochi secondi le hanno strappato via la collana d’oro che portava al collo.

Tutto è avvenuto molto rapidamente, mentre la badante della signora era in casa a cucinare e non ha potuto accorgersi di niente.

La povera donna è sotto shock e ha i segni dell’ematoma causato dallo strappo della collana sul collo. I delinquenti hanno agito con prontezza lasciando poche tracce.e fuggendo velocemente.

