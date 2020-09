Bomporto, lunedì 28 settembre si riunisce il Consiglio Comunale

BOMPORTO – Lunedì 28 settembre è convocato il Consiglio Comunale di Bomporto, alle 20.45 in prima convocazione e alle 21.15 in seconda convocazione, in presenza presso la Sala Civica Tornacanale in Piazza Matteotti 34.

Questi saranno i temi trattati nel corso della seduta:

1. Commissione elettorale comunale – Provvedimenti;

2. Costruzione ed esercizio di un nuovo impianto elettrico denominato “Impianto elettrico a 15 kv, in cavo sotterraneo ed aereo e collegamento a nuovo posto di trasformazione a palo PTP N. 706386”, nei comuni di Bomporto e San Prospero (MO) – parere in merito alla proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l.r. 10/1993;

3. Variazioni di bilancio 2020-2022 ai sensi art. 175 del D. Lgs. 267/2000. Provvedimenti.

4. Approvazione tariffe TCP (tariffa corrispettiva puntuale) per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati e riduzioni TCP anno 2020. Provvedimenti;

5. Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Approvazione;

6. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Idee in movimento Bomporto e Frazioni” in data 23 settembre 2020 (prot. 14116) avente ad oggetto: “Adesione volontaria al Piano Integrato Regionale per l’inquinamento e l’aria – PAIR 2020”;

7. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare “Idee in movimento Bomporto e Frazioni” in data 2 settembre 2020 (prot. 12932) avente ad oggetto: “Modalità ripresa anno scolastico 2020/2021”;

8. Interrogazione a risposta scritta presentata dal Gruppo Consiliare “Idee in movimento Bomporto e Frazioni” in data 2 settembre 2020 (prot. 12933) avente ad oggetto: “Stato attivazione collegamento e servizi in banda ultra larga (fibra) delle scuole delle frazioni.

