Confesercenti per le PMI, il contributo sull’impresa digitale nel 2020 al Modena Smart Life

Ritornano gli appuntamenti del Digital Innovation Hub di Confesercenti Modena al Festival sul digitale. Due iniziative, il 22 e 24 settembre – rivolte agli operatori del commercio, della ristorazione e ai professionisti – finalizzate a illustrare i cambiamenti che hanno investito le imprese nei mesi della pandemia. Si discuterà anche delle novità che le rendono sempre più digital oriented e competitive nel contesto socio-economico attuale





Investire nella digitalizzazione delle imprese in questo singolare momento storico assume un’importanza strategica per il futuro delle attività economiche. Sebbene in tempi di crisi si tenda a ridurre gli investimenti destinati al marketing digitale, i nuovi scenari aperti dalla pandemia richiedono azioni sempre più smart per raggiungere la visibilità necessaria, ottimizzare il rapporto col consumatore finale, fidelizzare la clientela e continuare a fare rete, in un’impresa sempre più digitale. Ne è convinta Confesercenti Modena che, in occasione della quinta edizione di Modena Smart Life tramite il suo Digital Innovation Hub – sportello digitale di Confesercenti al servizio delle piccole, piccolissime e medie imprese – ha organizzato due iniziative: il digital speach Nuove customer experience martedì 22 settembre e la live conference Accelerazione Digitale giovedì 24 settembre, sempre all’insegna del payoff “Innova la vendita, fai la differenza!”.

“Network, vivere connessi” è invece il tema del Modena Smart Life di quest’anno e anche del focus del DIH Confesercenti Modena: “Economia reale contro economia virtuale? Noi riteniamo di no: la vera sfida è coniugare l’una all’altra, contaminazione necessaria per affrontare la trasformazione del mondo dell’impresa e del lavoro, della quale la pandemia ha vertiginosamente accelerato i tempi – fa notare Marvj Rosselli, Direttore Provinciale Confesercenti Modena – Questo comporta un lavoro continuo di supporto alle imprese, per assisterle nel percorso di necessaria evoluzione. Abbiamo rafforzato la nostra mission: fare rete d’impresa, vivendo questi mesi virtualmente connessi agli associati. Tutti noi abbiamo sperimentato l’importanza del digitale nell’essere rapidamente ed efficacemente connessi: distanti ma “vicini”. La rete è quindi un’opportunità e la grande sfida per il futuro. Confesercenti è al fianco delle imprese al fine di potenziarne visibilità e competitività, fornendo consulenza e strumenti indispensabili”.

II digital speach di martedì 22, della durata di circa un’ora, si terrà in collegamento sulla piattaforma GoToMeeting a partire dalle ore 16:30. “Nuove customer experiences. Come sono cambiate accoglienza e servizio al cliente”: un’intervista condotta da Nicoletta Polliotto – digital food and tourism marketer – a quattro imprenditori modenesi come Wainer Pacchioni del settore retail food, Paola Poletti, retail non food, Gabriella Gibertini, settore turismo e Loris Monzoni settore wellness, introdotti da Rosanna Spinelli (coordinatrice del Digital Innovation Hub Confesercenti). Quattro testimonianze di come, nei mesi segnati dall’emergenza sanitaria Covid 19, imprese appartenenti a settori differenti abbiano vissuto il cambiamento organizzativo e di gestione delle attività (info e iscrizioni https://bit.ly/3hWqkb1).

Giovedì, 24 invece, presso la sede provinciale dell’Associazione, a partire dalle ore 15.00 avrà luogo la live conference “Accelerazione digitale. La trasformazione digitale delle PMI di commercio turismo e servizi per gestire l’emergenza Covid-19”: quattro esperti si rivolgeranno agli imprenditori. Matteo Orlandi, docente e consulente per l’innovazione delle attività locali; Luca Bove, esperto Google My Business e fondatore di Local Strategy; Elisabetta Saorin, content marketing manager Omniaweb Italia e Nicoletta Polliotto, digital food and tourism marketer, trasferiranno alle aziende partecipanti le “buone pratiche” per affrontare al meglio l’accelerazione digitale nell’era del Covid-19.

Si potrà assistere all’evento in presenza, con accesso limitato presso l’auditorium, oppure in collegamento dal proprio computer o smartphone; in entrambi i casi è richiesta l’iscrizione al link: https://bit.ly/2EUlfll.

