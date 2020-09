Food Truck Mò che Tigelle in concorso a Eatinero, il festival del cibo di strada itinerante

Simone Ligabue, titolare del Food Truck Mò che Tigelle, è in corsa per per l’elezione del miglior Food Truck d’Italia dall’11 al 13 settembre a Eatinero, il festival del cibo di strada itinerante: “Saremo l’unico Truck proveniente dalla provincia di Modena, con un prodotto tipico, la Tigella. Il vincitore avrà il diritto di partecipare alla finale Europea”.

Il progetto “Mò che Tigelle” nasce da una passione nata 35 anni fa, durante le vacanze estive in Appennino modenese. Simone impara come fare l’impasto per le crescentine, chiamate comunemente Tigelle, da una simpatica signora di Montecreto. Dal 2018, Mò che Tigelle si sposta in tutta Italia, sul suo giallissimo truck, per far conoscere questo piatto tipico della tradizione modenese, simbolo di convivialità e genuinità. Oltre agli eventi Streetfood organizzati, Mò che Tigelle partecipa alle fiere, a feste private, a pause pranzo in giro per l’Emilia Romagna e non solo: “Partecipiamo agli eventi di street Food nel Nord Italia, portando un prodotto tipico della tradizione modenese, che impastiamo e cuociamo all’interno del Food Truck, tutto al momento, per poter servire un prodotto fresco e di qualità. Lavoriamo sempre fuori regione per portare la tigella (crescentina) dove’è ancora poco conosciuta”.

L’evento Eatinero si terrà a Codogno , un bel segnale per rilanciare un settore che ha subito tanto quest’anno, in una città simbolo della pandemia, ovviamente rispettando tutte le misure anticontagio. Eatinero e Codogno ripartono infatti insieme: dall’11 al 13 settembre sarà di scena, come ogni anno nella centralissima Piazza Cairoli, Eatinero Codogno 2020 – Festival del cibo di strada itinerante.

Cibo di strada d’eccellenza e birre artigianali

Quello che ormai è diventato un appuntamento fisso (e attesissimo), giunto alla quarta edizione, si rinnova in un’inedita veste autunnale con una nuova selezione di food truck e di birre artigianali. Sotto le volte del mercato coperto si raduneranno ancora una volta i nostri coloratissimi furgoncini, con il loro show cooking e le loro delizie, preparate al momento e servite calde ai visitatori: hamburger, panini gourmet, tigelle, gnocco fritto, cibo etnico, cucine regionali, frittini di pesce e tante altre golosità. Accanto a loro il consueto beer truck di Birra di Classe con la sua tap list di birre provenienti dai migliori microbirrifici italiani. Tutto all’insegna della gastronomia di qualità, tutto per dare vita a una grande festa all’insegna del gusto.

European Street Food Awards

Sarà un’edizione storica, sia per il suo forte valore simbolico dopo i mesi drammatici della pandemia (ci sarà massima attenzione verso tutte le misure di sicurezza legate alla lotta al Covid-19) sia perché Eatinero Codogno 2020 è stato scelto come sede italiana degli European Street Food Awards, il più importante concorso internazionale dedicato al cibo di strada. Durante la manifestazione sarà infatti selezionato il food truck che rappresenterà l’Italia alla finale europea e ad eleggerlo – con un voto popolare – sarà il pubblico della manifestazione. Il meccanismo è semplicissimo: tutti i visitatori che consumeranno almeno una pietanza presso uno dei food truck presenti nella piazza potranno richiedere una cartolina da imbucare nell’urna del loro furgoncino preferito. Al termine della manifestazione si procederà al conteggio delle cartoline e chi ne avrà ricevute di più conquisterà il diritto a partecipare alla finale europea in qualità di miglior food truck italiano.

Sarà prestata – come detto – massima attenzione a tutti gli accorgimenti necessari a evitare contagi da coronavirus: dispositivi di sicurezza, distanziamento, sanificazione. Siamo certi che lo stesso impegno sarà condiviso dai visitatori, che saranno particolarmente scrupolosi indossando sempre la mascherina dall’ingresso dell’area fino al raggiungimento dei tavoli e mantenendo la distanza minima di 1 metro in attesa di ritirare le pietanze dai food truck.

Vi ricordiamo che l’ingresso è gratuito e che potete conoscere il programma e seguire tutte le novità e gli aggiornamenti del Festival sulle pagine Facebook e Instagram dedicate.

Questi gli orari della manifestazione:

Venerdì dalle 18.00 alle 24.00

Sabato dalle 11.00 alle 24.00

Domenica dalle 11.00 alle 24.00

Questi i food truck presenti:

Aperitiamo (aperitivi e cocktail)

Basulon (hamburger)

Birra di classe (birre artigianali)

Branchie (burrito)

Kitchen Rebels (fritti di pesce)

La Tigellaia Matta (gnocco fritto)

Mo che tigelle (tigelle)

Piadineria Selvaggia (piadine)

Porcobrado (carne di cinta senese)

The Club Sandwich (club sandwich)

The Meatball Family (polpette)

Trentintrac (specialità trentine)

