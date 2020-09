Mirandola, appuntamenti fine settimana 19-20 settembre 2020

MIRANDOLA – Una ventina di eventi tra incontri, laboratori, aperti a tutti e racconti per i più piccoli. Quindi musica attività, percorsi nella natura e premiazioni… all’insegna del benessere, dell’ambiente soprattutto e della sostenibilità. Si alza il sipario su “Verde Vivo 2020”, la nuova edizione della giornata del Ceas la raganella – realizzata col patrocino del Comune di Mirandola – che lascia a presagire ad una domenica, quella in programma il 20 settembre presso il Barchessone vecchio di San Martino Spino, ad una giornata ricca di opportunità. All’interno del Barchessone, dove prosegue la mostra a “All’aria chiusa”, a cura dell’Ass. Simone Catellani, sono diversi gli appuntamenti che si susseguiranno dalle ore 10.30 fino alle ore 18.00. Si parte con l’incontro sull’utilizzo dei pannolini lavabili, per proseguire con i racconti del Ceas e la musica dei Flam. Nel pomeriggio, la premiazione dei Comuni ciclabili scatterà dalle ore 14.45. Sarà presente Nevio Senni referente regionale di FIAB e un referente della Città Metropilitana di Bologna che farà un intervento sulla Ciclovia del Sole, mentre la FIAB illustrerà il progetto generale ComuniCiclabili ed alcune pratiche virtuose.

A seguire un incontro sul mare e la premiazione del concorso fotografico “All’aria chiusa”; quindi in chiusura si terrà il laboratorio di creazione di strumenti musicali con materiali di riciclo. Diverse ed originali anche le attività di laboratorio in programma nel giardino esterno della struttura. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30, Riciclo creativo, Dipingiamo la bonifica: canali e opere del Consorzio della Bonifica di Burana e Una mangiatoia per l’inverno. Dalle ore 14.00 alle ore 18.30 invece, Coccolasino e Asinobus, laboratorio di Ciclofficina, ed inaugurazione dei percorsi dedicati alle camminate nelle Valli. Si prosegue con Storytelling game “Odissea nello spazio” viaggio ai confini del cibo, e realizzazioni delle piccole lanterne delle ninfe dei boschi. Quindi due laboratori: Un fiore è per sempre, e un pianeta Vivo. Nell’ultima parte del pomeriggio ancora un appuntamento con Storytelling game “Odissea nello spazio” viaggio ai confini del cibo e caccia alle emozioni – creiamo e usiamo glia acchiappasogni per trovare il sentiero giusto. Per pranzo si potrà ordinare un cestino da pic-nic prenotando entro le ore 12.00 del 19 settembre a cpmmirandola@gmail.com o telefonando al 3471109864. Oppure gnocco fritto e salumi, prenotando al numero 3711625276. Nel corso della giornata si raccoglieranno firme per “Portovecchio – il tuo luogo del cuore”.

Si ricorda: tutte le attività sono a numero chiuso. È opportuno prenotarsi inviando un Email a cea.laraganella@unioneareanord.it o telefonando allo 0535 29507 – 724 -713.

MIRANDOLA, SABATO 19 SETTEMBRE IN PIAZZA COSTITUENTE, EX PALAZZO MUNICIPALE, ASDAM ODV IN PARTECIPA ALLA 7ª EDIZIONE GIORNATA ALZHEIMER

L’Associazione ASDAM odv partecipa alla 7ª edizione della “GIORNATA ALZHEIMER”, iniziativa

organizzata da Alzheimer Emilia Romagna e Associazioni Alzheimer nazionale. Asdam odv sarà presente con un gazebo antistante l’ex Palazzo Municipale per raccolta fondi ed offrirà la possibilità di incontrare esperti del C.D.C.D. (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze) di Mirandola

Alle ore 18:00: in collaborazione con l’Associazione NORDIC-WALKING Live, per quanti vorrano partecipare si terrà, con partenza dal banchetto la Camminata per Mirandola.

