Oltre l’abisso, disponibile il nuovo romanzo di Elisabetta Tagliati di Novi

ROVERETO SUL SECCHIA, FRAZIONE DI NOVI- E’ uscito il romanzo di Elisabetta Tagliati, edito dalla Casa editrice Pluriversum, intitolato Oltre l’abisso. Il libro sta sta ottenendo recensioni molto positive e parla di Bethel, che ci narra di una vita sconvolta da un’esperienza mistica, in cui amore e spiritualità vanno di pari passo. Un enigmatico sogno che trascina tanto la protagonista quanto l’autrice stessa in un vortice che tende alla scoperta di sé. Una scoperta che trova nell’amore la sua irrinunciabile guida e ispirazione. Una rivelazione che ci esorta ad assaporare la vita nelle sue componenti più sottili, riscoprendo la profondità e l’unicità dell’uomo.

Oltre ad occuparsi di scrittura, l’autrice è anche cantante lirica e lavora part-time nell’informatica, e l’anno scorso ho debuttato un’opera rock al Castello di Montefiorino sul medesimo soggetto del libro.

Elisabetta Tagliati nasce a Carpi (Mo). Laureata in Informatica, compie il percorso magistrale in Canto Lirico, ottenendo il massimo dei voti, contestualmente allo svolgimento del lavoro di programmatrice e analista. Ha frequentato masterclass importanti e tenuto numerosi concerti vincendo anche premi. Canta in varie band, partecipa a cori in veste di solista e collabora con compositori e musicisti di talento. Nel 2018 riceve una serie di misteriosi sogni che la spingono a usare la scrittura per canalizzare l’esperienza… Nasce così Oltre l’Abisso, musicato dal compositore Perry Magnani. Nel contempo Elisabetta studia scrittura e recitazione e viene abilitata come Cantoterapista, avviando un’attività e approfondendo i legami tra canto e spirito.

Link utili:

http://www.elisabettatagliati.it/romanzo.html

http://www.elisabettatagliati.it/oltrelabisso.html

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017