San Felice sul Panaro, sanificate le palestre

SAN FELICE SUL PANARO – Lo scorso 18 settembre il Comune di San Felice sul Panaro ha consegnato alle società sportive cittadine le palestre “Muratori” di via Montalcini e quella di via Agnini, presso le scuole medie, dopo una approfondita sanificazione. I vari e differenti protocolli delle società sportive prevedevano comunque una accurata sanificazione iniziale, senza la quale non era possibile dare il via alle attività. Il Comune ha capito le esigenze delle società sportive cittadine e ha provveduto a contattare la ditta di sanificazione “Rita” che ha dato disponibilità immediata ad intervenire a costi molto contenuti.

Il Comune di San Felice sul Panaro ha inoltre fornito alle società sportive cittadine mascherine e gel igienizzanti, mentre a breve saranno distribuiti anche termoscanner per misurare la temperatura degli atleti. «Bisogna fare tutto il possibile per far ripartire lo sport in impianti sportivi sicuri e regolamentati – ha dichiarato Paolo Pianesani, consigliere comunale con delega allo Sport –oggi è più che mai importante che i nostri ragazzi svolgano attività fisica in questi luoghi che sono stati igienizzati e vengono controllati e non chissà dove, in giro per il paese. In questo senso lo sport ha un valore sociale ancora più forte e noi come Amministrazione comunale, pur tra le tante difficoltà del momento, faremo tutto il possibile per sostenerlo».

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017