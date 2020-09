San Prospero, sporcizia al parco pubblico

SAN PROSPERO – Lo stato di degrado al Parco della Repubblica di San Prospero è stato fotografato e fatto presente nel gruppo “Sei di San prospero se…” dove alcuni cittadini sono intervenuti. Alcuni per appoggiare la segnalazione, altri indignati per la maleducazione imperante, altri ancora per invitare chi denuncia sui social di intervenire in prima persona, invece di postare foto. Una delle reazioni a questa osservazione la riportiamo in forma integrale, dal momento che è dovere dei cittadini tenere pulita la cosa pubblica, non di pulire dove qualche incivile ha sporcato:

Adesso è colpa di chi ha postato la foto per la maleducazione degli altri!

A noi da fastidio portare i bambini in un parco dove si trova di ogni. Oggi se avessi avuto un paio di guanti con me avrei anche pulito ma non credo che questa sia la soluzione.

Se ad alcuni cittadini di questo comune non da fastidio la spazzatura che si trova in un parco dove vanno i bambini non ho altro da dire….E facile a dire “mettiti un paio di guanti e raccogliere”….magari uno lo fa anche ,pero il giorno seguente sara uguale e quindi cosa dovremmo fare noi genitori…ogni giorno pulire i parchi che sono stati sporcati magari dalle persone a cui altri genitori non hanno insegnato niente….e non mi riferisco ai bambini…non credo sia una soluzione…

