Tutela consumatori, approvato in Assemblea legislativa il piano biennale 2020-2021

Si rafforza l’impegno finanziario della Regione nel campo della promozione e tutela dei diritti dei consumatori, obiettivo perseguito attraverso il sostegno economico e la valorizzazione del ruolo delle associazioni iscritte all’apposito registro regionale.

Ammonta infatti a 500 mila euro, 100 mila in più rispetto al biennio precedente, il budget del piano di attività 2020-2021 approvato oggi dall’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale.

“Si tratta- sottolinea l’assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini– di un significativo incremento di risorse che mettiamo a disposizione delle principali associazioni di difesa dei diritti dei consumatori per contribuire alla realizzazione di progetti e programmi che spaziano dalle attività di assistenza ai cittadini nelle procedure di conciliazione e controversie legali fino alle campagne di informazione ed educazione al consumo consapevole e sostenibile”.

Dopo l’approvazione del piano in Aula si avvia ora l’iter per l’approvazione in tempi rapidi dei bandi per finanziare sia le attività (anno 2020), che i progetti (2021) proposti dalle associazioni, secondo le priorità e i criteri fissati dalla legge regionale (n.4/2017). In particolare, i progetti di informazione ed educazione ai consumatori saranno valutati in base a una serie di requisiti tra cui la completezza, la qualità e la significatività della proposta.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017