Al Morandi di Finale Emilia previsto un nuovo isolamento a cappotto

I servizi energetici relativi agli 88 edifici della Provincia di Modena, tra cui figurano le scuole superiori, saranno gestiti nei prossimi sette anni da Coopservice s. coop. di Reggio Emilia, che si è aggiudicata il nuovo “Servizio Energia per gli Edifici della Provincia Di Modena”, del valore complessivo di 25 milioni di euro, che prevede anche la prima scuola riscaldata a idrogeno, l’istituto Meucci di Carpi.

L’appalto, prevede la gestione del riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici della Provincia, composto principalmente da edifici scolastici ma anche strutture sportive, uffici provinciali, magazzini, aziende agrarie, per un numero complessivo di 61 centrali termiche.

Per il presidente della provincia di Modena Gian Domenico Tomei «questo bando rappresenta la ferma volontà di avviare una vera e propria rivoluzione verde nel consumo energetico dei nostri edifici. Con questo bando, tutti gli istituti scolastici superiori saranno più ecosostenibili, meglio riscaldati e soprattutto meno impattanti per l’ambiente. La scuola sta vivendo una grande emergenza – prosegue Tomei – e ogni giorno lavoriamo per rendere migliori i nostri istituti, adattandoli alle norme di sicurezza, sia strutturali che sanitarie. In questo contesto, abbiamo voluto puntare anche sulle nuove tecnologie, come quella dell’idrogeno, che utilizzeremo per riscaldare quella che sarà la prima scuola in Italia».

La procedura di gara, ha utilizzato la metodologia dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui obiettivo è quello di garantire comfort termico all’interno degli edifici, di mantenere gli impianti efficienti e in sicurezza, ma al tempo stesso di perseguire il risparmio energetico.

Tra le novità di questo bando, c’è la realizzazione di una caldaia a idrogeno per alimentare in maniera ibrida la palestra di un istituto scolastico superiore, il Meucci di Carpi. Per migliorare l’efficienza energetica, sono previsti interventi di “relamping” con illuminazione led nella palestra dell’istituto Fermi di Modena, nell’edificio scolastico Vallauri di Carpi e negli istituti Corni e Selmi di via Leonardo da Vinci a Modena; verranno realizzati isolamenti a cappotto agli istituti Calvi e Morandi di Finale Emilia e saranno installate valvole termostatiche in 12 istituti superiori.

Inoltre, per ottimizzare i consumi, in sei istituti, il Vallauri, il Fanti e il da Vinci a Carpi e al Wiligelmo, Cattaneo e Corni sede Aldo Moro di Modena, verrà rifatto completamente l’impianto di distribuzione delle linee termiche, frazionando le linee in base al loro utilizzo ottimizzando la rete e i consumi. Tutta l’organizzazione degli interventi manutentivi e la registrazione dei consumi sarà monitorata da un software gestionale che sarà utilizzato anche per il tracciamento delle attività e la raccolta delle certificazioni, e sul continuo aggiornamento del censimento degli impianti.

Il progetto è interamente realizzato dai tecnici della Provincia con la consulenza dell’Agenzia per l’Energia di Modena (Aess) e ha visto raggiungere il suo compimento in piena emergenza Covid19, senza che il gruppo di lavoro interrompesse le attività di progettazione, in modo tale da consentire l’aggiudicazione e la messa in esercizio nei tempi previsti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017