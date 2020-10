Anche la finalese Azzurra Mazzara sul podio del concorso nazionale di bellezza “Miss Lady Virginia”

Sabato 3 ottobre presso l’hotel “The Cube” a Fidenza ” si è svolta una delle preselezioni del concorso nazionale di bellezza “Miss Lady Virginia” ideato dalla patron Virginia Regale, una associazione che si batte per la trasparenza, legalità e non violenza nei concorsi. Questa associazione devolve inoltre una parte del ricavato all’associazione onlus “Passione San Bernardo” che si occupa del recupero e della rimessa in sesto di cani San Bernardo provenienti da sfruttamento e maltrattamento per poi trovare loro una buona adozione.

All’evento, condotto da Mario Telli e Virginia Regale, hanno presenziato numerose star del mondo dello spettacolo e della moda i quali hanno giudicato e assegnato decine di fasce per la terza, seconda e prima classificata di ogni categoria. le categorie sono 18-29, 30-39,40,49,50,59, 60,69 e curvy. Per la categoria curvy si piazza al terzo posto (IO) una giovane donna del nostro territorio, Azzurra Mazzara residente a Finale Emilia che andrà insieme alle altre che hanno vinto un titolo alla finale nazionale a Salsomaggiore nel prossimo maggio 2021, nella sede di Miss Italia.

Il Concorso Nazionale di Bellezza “Lady Virginia” nasce nel 2016 da Virginia Regale, per gioco inizia nel 2015 ha calcare innumerevoli passerelle come Lady, avendo ricevuto molteplici gratificazioni tra fasce e corone, ad un certo punto del suo percorso come Lady in un Concorso conosce il presentatore cantante Mario Telli, stanca di vedere tante ingiustizie nei confronti delle Lady pur avendo vinto tanto propone a Mario Telli di aprire in società un Concorso Nazionale di Bellezza “LADY VIRGINIA”. Virginia Regale oltre al Concorso ha un sogno nel cassetto da realizzare ed insieme a Mario Telli riesce a realizzarlo. Una linea Abiti Fashion 700/800 ispirati a Maria Luigia moglie di Napoleone Bonaparte Duchessa di Parma e Imperatrice d’Austria. Virginia Regale attualmente viene invitata a sfilate di Moda con i suoi abiti che portano il nome ” Lady Virginia linea Abiti Fashion 700/800

Virginia Regale opera tantissimo nel settore del volontariato infatti è un operatore del sorriso “Naso Rosso” alla C.R.I. di Fontanellato (Parma) rivestendo il personaggio del “Cappellaio Matto” portando attimi di divertimento a bambini e anziani in strutture di accoglienza e piazze. Virginia Regale è anche sostenitrice di una Associazione Onlus per cani ” Passione San Bernardo” dove ha già adottato ben 2 Gran San Bernardo

La finalese Azzurra Mazzara ha dichiarato: “Sono sempre stata una amante delle donne vere, quelle nello stile di Sofia Loren, Anna Magnani, Claudia Cardiale. Sono cresciuta con i loro film. Di loro ho apprezzato la bravura ma soprattutto il fascino, quel fascino che oggi sembra essersi perso o quanto meno soppiantato da uno stereotipo che spesso niente ha a che vedere con la bellezza. Da sempre apprezzo chi si batte per salvaguardare i valori delle donne, per questo ho deciso di partecipare al concorso della Patron Virginia Regale. Ho trovato un clima molto caldo, accogliente e fatto di veri professionisti, registi, stilisti, fotografi. Frequento la Ferrara Pin up School di Manuela Cuadra e devo a lei se sono riuscita a qualificarmi per portamento ed eleganza.”

