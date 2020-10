Auto con rimorchio si ribalta in via Emilia Ovest, i Vigili del Fuoco estraggono vivo il conducente

MODENA – Verso le 14 di lunedì 19 ottobre, in via Emilia Ovest poco prima della rotonda per Marzaglia, un’auto con rimorchio trasporto moto è uscita di strada e si è capovolta nel terreno a lato della carreggiata. Il conducente è rimasto ferito, pare in modo non grave, ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sono in corso le operazioni per il recupero del veicolo.

