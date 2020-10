Burana, si scrive DAD, si legge didattica e divertimento a distanza!

In attesa di tornare in classe per proseguire nell’attività, consolidata da anni, di raccontare a bambini e ragazzi la gestione delle acque del territorio, il Consorzio Burana ha preparato uno strumento alternativo, fruibile a distanza. Si tratta di un libro–giochi come quiz, memory, gioco dell’oca, labirinti, crucintarsio, trova le differenze, mandala, cornicette… 32 pagine di passatempi istruttivi pronti da stampare per genitori o insegnanti che desiderano uno strumento in più di svago e di sostegno alla didattica. Bambini e ragazzi potranno così imparare in modo divertente il lavoro della bonifica, l’idrografia dell’ambiente in cui viviamo e l’opera di prevenzione e manutenzione che lo salvaguardano.

LINK PER SCARICARE IL PDF: Burana – Giochi per bambini

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017