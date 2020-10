Laboratorio gratuito di discussione ed auto aiuto per uomini separati

Ti stai separando? Ti senti solo, disorientato dopo la separazione e hai difficoltà di relazione con i figli e con l’ex coniuge? Vuoi condividere con altri nella tua stessa situazione la tua esperienza? Da lunedì 12 ottobre, in presenza, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, presso la Sede del CSI di via del Caravaggio a Modena, riprende il ciclo di incontri gratuiti del gruppo di auto aiuto per uomini separati coordinati dal Dott. Franco Boldrini, in collaborazione con l’Associazione Genitori Sottratti e con il patrocinio di Comune di Modena e CSI. Il laboratorio, il primo a Modena da dieci anni dedicato specificamente a uomini e padri separati, è rivolto a tutti coloro che si trovano ad affrontare nuove sfide, legate alla solitudine, spesso alla necessità di trovare una casa, alle aumentate difficoltà economiche, a quelle legate al rapporto con i figli in un contesto di vita individuale e famigliare che con la separazione cambia improvvisamente e radicalmente.

“Il laboratorio di auto-aiuto – spiega il Dr. Boldrini – è un luogo in cui condividere e confrontare liberamente le proprie esperienze e le proprie difficoltà legate alla separazioni che hanno un impatto specifico sull’uomo. Ci sono tanti uomini, di cui molti padri, che si trovano in condizioni di estrema difficoltà, quest’anno complicate anche dall’emergenza Covid. Nel gruppo cerchiamo di affrontare insieme, condividendoli, questi problemi e queste esperienze aiutandoci vicendevolmente, per cercare soluzioni non solo nel gruppo ma anche indirizzando, nel caso, verso gli aiuti e gli interventi che spettano alle autorità e alle istituzioni preposte”

Le positive esperienze legate ai cicli precedenti, che hanno generato relazioni positive e di amicizia tra i partecipanti, mi hanno spinto a riproporre il Laboratorio, anche contando sull’aiuto e sulla condivisione di chi vi ha già partecipato”

Gli incontri saranno 5, ogni lunedì, a partire dal 12 ottobre. La partecipazione è libera e gratuita ma occorre prenotarsi contattando uno dei seguenti numeri: 339-3142626 o 34722231 58

