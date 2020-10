Legion d’Onore a Liliana Segre, Modena si felicita

“C’è un po’ di orgoglio anche per Modena, nel riconoscimento della Legion d’Onore della Repubblica Francese alla senatrice a vita Liliana Segre, alla quale abbiamo conferito la cittadinanza onoraria nello scorso dicembre”. È il commento del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli all’annuncio della decisione del presidente Macron di insignire Segre del massimo riconoscimento da parte della Francia “per il suo straordinario impegno per i diritti umani”. Il mese scorso Muzzarelli, a nome della Amministrazione e della città, aveva inviato alla senatrice una lettera in occasione del suo 90° compleanno, sottolineando che nell’occasione i modenesi la ringraziavano per il regalo da lei ricevuto, orgogliosi cioè di averla come concittadina e riconoscenti per il suo impegno e la sua testimonianza, che rappresentano un insegnamento per tutti. “Il riconoscimento da parte della Francia alla senatrice Segre, cittadina onoraria di Modena, – ha aggiunto il sindaco Muzzarelli – ci fa sentire ancora più uniti e consapevoli del bisogno d’Europa a salvaguardia dei principi di libertà e dei valori che ispirano le nostre democrazie”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017