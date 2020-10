Mirandola, appuntamenti fine settimana 10-11 ottobre 2020

MIRANDOLA, SABATO 10 OTTOBRE, GIORNATA DI STUDIO “IL RESTAURO DEL DUOMO DI MIRANDOLA UN PROGETTO TRA STORIA E FUTURO”

Sabato 10 ottobre 2020 presso il Parco di Piazza Matteotti di Mirandola (via Matteotti 2) si terrà la giornata di studio “Il Restauro del Duomo di Mirandola. Un progetto tra storia e futuro”. Al saluto di Alberto Greco Sindaco del Comune di Mirandola, di Davide Baruffi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna e Don Fabio Barbieri della Parrocchia di Mirandola seguirà l’avvio dei lavori. L’incontro è organizzato dal Comune di Mirandola e dal Centro Documentazione Sisma 2012”, con il patrocinio ed il contributo della regione Emilia-Romagna.

Gli interventi dei vari relatori focalizzeranno l’attenzione sulla storia dell’edificio e del centro storico della città, arrivando ad approfondire argomenti come i progetti di ricostruzione, dalla messa in sicurezza del cantiere, al restauro delle superfici e alla ricomposizione degli arredi.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Una parte dei posti sarà riservata agli architetti e agli ingegneri che decideranno di partecipare per il conseguimento dei CFP (Crediti Formativi Professionali). Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca “E. Garin”.In caso di maltempo, il convegno si terrà presso l’aula magna Rita Levi Montalcini (via 29 Maggio).

MIRANDOLA. “LA CITTÀ IDEALE. MIRANDOLA GALLERIA CIELO APERTO”, FINO AL 7 GENNAIO 2021 IN CENTRO STORICO

“La città ideale. Mirandola: galleria a cielo aperto” è il progetto di arte urbana, promosso e patrocinato dal Comune di Mirandola e dalla Regione Emilia-Romagna in corso nella città dei Pico, fino al 7 gennaio prossimo. Si propone di raccontare attraverso l’arte contemporanea l’identità di questo luogo dal passato glorioso, un territorio ricco di testimonianze artistiche e architettoniche di rilievo, duramente colpito dal terremoto del 2012 e oggi ancora impegnato nella fase di ricostruzione. Sei gli artisti coinvolti che sono intervenuti sul tessuto urbano con opere e installazioni site-specific. Interventi temporanei, riportati su apposite mappe, capaci di valorizzare i luoghi della vita civica e culturale della città e che andranno a scandire le tappe di un percorso d’arte urbano a cielo aperto. Il percorso si snoda tra le vie del centro storico per offrire un’inedita rilettura dello spazio urbano innescando una trasformazione temporanea del paesaggio partendo proprio dai suoi luoghi simbolo, considerati luoghi di memoria: architetture e monumenti storici, molti dei quali danneggiati dal terremoto e ancora in fase di restauro, saranno accostati alle opere sia fisicamente sia concettualmente, e diventeranno archetipi di visioni per una nuova “città ideale”. L’obiettivo è quello di realizzare un progetto innovativo capace di cambiare completamente l’estetica e la configurazione della città, agendo sulla memoria storica di ogni luogo e sulla percezione collettiva, con uno sguardo rivolto al futuro. Il progetto costituisce anche un ideale collegamento storico con l’ampia attività di mecenatismo artistico e culturale della famiglia dei Pico, che rese grande la città di Mirandola in passato, svolta con continuità nel presente per approfondire i linguaggi e le forme della contemporaneità, offrendo alla città l’opportunità di coltivare ancora la sua vocazione artistica e di acquisire un ruolo importante come ente non solo di promozione ma anche di produzione culturale. Gli artisti coinvolti sono: Debora Hirsch (San Paolo, 1967), Thomas Lange (Berlino, 1957), Vincenzo Marsiglia (Belvedere Marittimo, 1972), Valentina Palazzari (Terni, 1975), Francesca Pasquali (Bologna, 1980), Cristiano Petrucci (Roma, 1974).

MIRANDOLA, BARCHESSONE VECCHIO: SABATO 10 OTTOBRE BICICLETTATA COL CONSORZIO DI BURANA E RACCONTI DI PONTI E STORIELLE DI OMBRELLI

Altro appuntamento – di “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione” – realizzato dal CEAS “La Raganella”, col patrocinio del Comune di Mirandola da fissare sul calendario in programma presso il Barchessone Vecchio, di San Martino Spino (via Zanur 36/A). Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 16:30 si partirà in bicicletta con gli esperti del Consorzio della Bonifica Burana alla scoperta delle Valli. Alle ore 17:15 seguirà all’interno del Barchessone l’allegra animazione “Racconti di ponti e storielle di ombrelli. Ovvero… per l’acqua che scende e che sale c’è sempre un canale” a cura di Lorenzo Bonazzi che guiderà alla scoperta di un singolare “museo dell’acqua e della bonifica”. Aneddoti, curiosità e notizie storiche coinvolgeranno bambini e adulti in un bellissimo viaggio alla scoperta dell’acqua e dell’opera delle bonifica nelle nostre terre.

Si ricorda che: per la biciclettata sono disponibili le biciclette per il noleggio gratuito. Le iniziative verranno svolti in osservanza alla normativa anti-Covid. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13:00 di venerdì 9 ottobre 2020 al numero 053529507 o all’indirizzo cea.laraganella@unioneareanord.mo.it.

MIRANDOLA, DOMENICA 11 OTTOBRE: MERCATINO STORICO DEGLI HOBBISTI

Domenica 11 ottobre 2020 a Mirandola in piazza Costituente e vie limitrofe ritorna, come ogni seconda domenica del mese, il Mercatino Storico degli Hobbisti. L’evento si terrà dal mattino, al pomeriggio tardo – e vedrà la partecipazione di numerosi operatori sia hobbisti (dotati di tesserino apposito) che ambulanti.

Tra la merce che in esposizione: gli immancabili oggetti d’antiquariato mentre non mancherà una piccola sezione dedicata ad artisti ed opere dell’ingegno.

I banchi al fine di osservare le misure anti-Covid, saranno opportunamente distanziati. Poche e semplici le regole da seguire per i fruitori: non avere febbre o sintomi influenzali; non essere stati a contatto con persone positive al Covid. Inoltre, sarà fondamentale mantenere almeno un metro di distanza tra le persone, indossare sempre la mascherina protettiva ed igienizzare le mani. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza per tutti.

