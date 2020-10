Mirandola, degrado al cimitero, la segnalazione di un mirandolese

MIRANDOLA – Sulla pagina “Più Mirandola” è stato lasciato spazio alla denuncia di situazioni e problematiche relative alla città di Mirandola, e un cittadino ha colto l’occasione immediatamente per porre l’accento sull’incuria del cimitero di Mirandola. Riportiamo in forma integrale la testimonianza:

Buongiorno,

mi chiamo Antenore e abito a Mirandola,

ho appreso della vostra iniziativa editoriale nel dare voce alla cittadinanza mirandolese nel rimarcare varie tematiche inerenti all’amministrazione pubblica e me ne congratulo apertamente.

Ho quindi deciso di prendere penna e block-notes per scrivervi e contestualmente denunciare la condizione del cimitero cittadino, a mio avviso mai così in condizioni di degrado.

Ho scattato alcune foto per rimarcare il mio disappunto nell’osservare la scarsa pulizia di questi spazi che dovrebbero essere tenuti per rispetto di tutti i nostri cari in condizioni perfette come del resto fino ad alcuni anni fa.

Il guano dei colombi che soggiornano sulle rientranze dei loculi dove non è presente un’impianto antintrusione comunissimo tanti condomini con costi accessibilissimi è inaccettabile.

Senza poi sentire il chiacchiericcio dei parenti nel lamentarsi di sparizione di fiori e oggettistica funeraria purtroppo in molti casi confermata.

Comprendo che le priorità post sisma erano altre ma ora il cimitero cittadino che è oltretutto classificato “monumentale” merita finalmente di essere completamente recuperato non solo strutturalmente ma anche gestito da un “timoniere’ all’altezza del suo ruolo.

Grazie dello spazio concesso.

Antenore