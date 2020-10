Mirandola, il Comune patrocina un evento nel mese dell’educazione finanziaria

MIRANDOLA – Un Webtalk, dedicato alla “finanza in rosa”. È quello organizzato da SIAT e patrocinato dal Comune di Mirandola in occasione di #OttobreEdufin2020, il Mese dell’educazione finanziaria. L’evento, “Educazione finanziaria: un ammortizzatore sociale per le famiglie e le donne”, in programma domani martedì 27 ottobre 2020 in diretta streaming, ha l’obiettivo per informare, formare e sensibilizzare le cittadine/consumatrici sull’uso consapevole del denaro. Ma pure sugli strumenti di gestione dei risparmi e su come impostare una corretta e responsabile pianificazione economico-finanziaria del bilancio familiare.

“Stiamo attraversando settimane difficili, caratterizzate da grandi incertezze sul lavoro, sulla possibilità di garantire con continuità le entrate al proprio nucleo famigliare, minori opportunità di risparmio – spiega Antonella Canossa, Assessore del Comune di Mirandola con delega alle Pari opportunità – Ragioni per le quali ritengo importante ed utile approfittare di questa campagna educativa che ricorre nel mese di ottobre, per rivolgere utili informazioni e messaggi alle donne per una gestione consapevole del denaro e dei risparmi.”

“In passato – riprende l’Assessore Canossa – le donne hanno spesso delegato la gestione dei risparmi pur amministrando di fatto il bilancio famigliare nelle spese quotidiane. Ora non è più così in generale, ma c’è ancora una parte della popolazione femminile, specie immigrata, che non è economicamente autonoma e non prende parte a queste decisioni. Può sembrare difficile in questo particolare momento distogliere la nostra attenzione dagli aggiornamenti dell’emergenza e riflettere su altro. Ma poiché questa crisi è soprattutto economica, allora è importante trovare anche un po’ di tempo per informarsi su questi temi. Così da avere gli accorgimenti giusti per una gestione oculata, e non farsi trovare impreparati al momento della ripartenza.”

Il Webtalk si terrà in diretta streaming con modalità on line – per partecipare https://forms.gle/anoKfdkBpyu5k8YP9 – martedì 27 ottobre a partire dalle ore 20.45. Sarà moderato dal team di SIAT Enrico Malverti e Marco Mione. Ad intervenire saranno: Angela Mele, Financial Advisor di Credit Agricole; Debora Rosciani, Giornalista Radiofonica di Radio24 Il Sole 24 Ore; Letizia Vescovini, Avvocato di Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari.

