Palma Costi (Pd): “Fermatevi. Quanto accade a Mirandola rivela una concezione feudale del potere”

“Fermatevi. Quello che sta succedendo a Mirandola rivela una concezione feudale del potere”. Così la consigliera regionale del Pd Palma Costi commenta quanto accaduto nell’ultimo Consiglio dell’Unione Area Nord, dove il centrodestra ha rigettato le mozioni approvate da tutti i sindaci riguardo nuove assunzioni di personale nelel scuole delle Bassa.

Scrve la Costi:

‘Fermatevi. L’Area nord in un momento drammatico come questo ha bisogno di collaborazione, non di prove muscolari. Mi appello a tutti coloro che hanno cariche istituzionali, nazionali come l’onorevole Golinelli eletto al Parlamento Italiano e a tutti i sindaci e consiglieri comunali e dell’Unione.

Non la condivido ma è legittima l’uscita dall’Unione del Comune di Mirandola, ma nel rispetto degli amministratori e dei cittadini di tutti gli altri Comuni. Le separazioni, per non fare disastri sulla pelle dei nostri cittadini, necessitano responsabilità e capacità di comprendere ognuno le ragioni dell‘altro.

E fino a quando la separazione non è sancita formalmente non si può fare altro che collaborare, pur avendo idee e progetti diversi. Impedire come ha fatto la Lega in Unione al Comune di San Felice (oltretutto di centrodestra) e ad altri comuni di assumere il personale necessario per le scuole materne e per il trasporto scolastico, e permetterlo solo al comune di Mirandola è terribile, una concezione feudale del potere, in sfregio alla rappresentanza democratica di cui l’On. Golinelli dovrebbe essere massimo esponente.

In tanti anni di lavoro nelle istituzioni, con tutte le forze politiche, anche in occasione del Sisma e della Ricostruzione, non ho mai visto un tale comportamento. Compito della politica è scongiurare il protrarsi di questo scontro assurdo e ritrovare le ragioni e le modalità del dialogo democratico. Come rappresentanti del Partito Democratico siamo pronti, chiediamo la stessa responsabilità alla Lega.’