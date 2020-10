Si smarrisce di notte in pigiama, restituito alla famiglia dai Carabinieri

CARPI – Ieri sera, verso le ore 23, due ragazzi hanno chiamato il 112 per riferire di aver notato la presenza di un anziano signore il quale, vestito del solo pigiama, stava vagando per la strada in stato confusionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carpi, i quali effettivamente hanno avvicinato un uomo, evidentemente disorientato; egli, nonostante vari tentativi, è riuscito difatti solamente a pronunciare il suo nome, non ricordando quando – e da dove – fosse arrivato in quel posto. Qualche accertamento anagrafico è stato tuttavia sufficiente per giungere alla sua identità ed individuarne la residenza. I militari lo hanno accompagnato sottobraccio a casa; a rispondere al citofono è stata la moglie, fino a quel momento ignara dell’accaduto, alla quale è stato affidato il marito. La donna, che ha voluto intrattenersi con i militari per averne un po’ di compagnia, ha raccontato di averlo salutato mezz’ora prima: “mi ha detto che sarebbe andato a letto”, ha precisato. Ma lui, un 83enne affetto da alzheimer, aveva evidentemente cambiato programma.

