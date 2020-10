Vigili del Fuoco sue due fronti, incendio capannone a Modena e incidente su A22 Carpi-Campogalliano

I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle 4.40 del mattino del 26 ottobre per l’incendio di un capannone a Modena in via Suore Vis S. Anna. Sul posto sono impegnati 20 vigili con 8 mezzi, e le operazioni sono tutt’ora in corso, si prevede per diverso tempo.

Inoltre, dalle 6.30 i Vigili del Fuoco sono impegnati in A22 per lo scontro tra due mezzi pesanti tra Carpi e Campogalliano. Uno dei mezzi coinvolti è una cisterna di gas GPL. Risulta un ferito. L’autostrada al momento è chiusa al traffico in entrambi sensi.

AGGIORNAMENTI:

Intervento A22, sono state concluse le operazioni di messa in sicurezza della cisterna GPL

