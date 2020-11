Cavezzo, rinviato il rally di beneficienza Rust2Dakar ad Aprile 2021

E’ stato rinviato al 3 aprile 2021 il rally di beneficienza www.rust2dakar.org, organizzato da www.tavolo8.org e www.bambinineldeserto.org. La situazione sanitaria non permette infatti di tenere la manifestazione a dicembre, com’era stato inizialmente previsto. E’ stato Edoardo Benatti a dare la notizia direttamente dalla sua pagina di Facebook con un messaggio video.

L’attuale peggioramento della situazione di emergenza sanitaria non consente lo svolgimento in sicurezza dell’evento, per cui gli organizzatori hanno deciso di posticipare la data. La partenza è ora fissata per sabato 3 aprile 2021 da Verona, in occasione del Motor Bike Expo.

Il termine del rally è fissato per venerdì 16 aprile 2021 con rientro da Banjul (Gambia). Ai concorrenti già iscritti che non riusciranno a partecipare verrà considerata valida per la partecipazione all’edizione 2021, già in fase di lavorazione, che si terrà tra la fine dicembre 2021 e i primi di gennaio 2022.

