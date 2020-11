Cispadana, il Coordinamento: “Strada a scorrimento veloce, piano alternativo fattibile”

E’ giunto il commento del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI’ strada a scorrimento veloce alle dichiarazione dell’Onorevole Golinelli della Lega sulla proposta di soluzione parziale della problematica Cispadana. Proposta apparsa recentemente sul periodico “l’indicatore mirandolese” in data 20 ottobre. Riportimo il commento in forma integrale:

Il tema posto da Golinelli e i dati usati per illustrarlo, pubblicati sul mensile mirandolese, sono in gran parte condivisibili (e ci mancherebbe altro visto che questi sono i dati da noi sempre divulgati). Tra i non condivisibili c’è senz’altro l’ipotesi in cui si ipotizza una soluzione parziale con la realizzazione di una “bretella” (autostradale, superstrada a due corsie per senso di marcia, strada a scorrimento veloce come tratti già esistenti ?), già proposta nella primavera del 2018 dall’allora Sindaco Benatti, da Mirandola alla A22 a Reggiolo. Non condividiamo questa ipotesi perché da sempre convinti che la soluzione alla problematica della viabilità in questo territorio debba essere complessiva (è anche per questo che ci chiamiamo “Coordinamento cispadano ….”), perché non ci debbano essere Comuni di serie “A” e altri di serie “B”.

Ma ora ci interessa un altro aspetto: la caduta del “tabù” autostrada. Anche la Lega è stanca di attendere una soluzione che tarda ad arrivare da oltre un decennio per tante motivazioni, ma in particolare per la scelta della versione autostradale quando è presente un fattibile piano alternativo: la strada a scorrimento veloce. Una ipotesi autostradale che da sempre è fuori dai piani europei dei trasporti del futuro: vedi Corridoio 1 un tratto del quale è costituito dal Corridoio del Brennero, vedi le nuove prospettive per il Porto di Ravenna con il potenziamento della linea ferroviaria Ravenna-Ferrara-Suzzara. Per non parlare del consumo di suolo, dell’impatto ambientale, dell’impatto sulla salute con l’obbiettivo della Regione di spostare una parte del traffico veicolare, che oggi congestiona il “nodo di Bologna”, su questi territori già pesantemente colpiti dall’inquinamento atmosferico a cui si aggiunge ora l’emergenza sanitaria dovuta al COVID.

Crediamo, come Coordinamento, che sia giunto il momento in cui i soggetti politici e sociali che hanno realmente a cuore il bene di questo territorio, si siedano attorno ad un tavolo per confrontarsi su quale sia la migliore e possibile soluzione. Il Coordinamento è a disposizione confidando nella fattiva disponibilità di tutti.

Coordinamento cispadano NO autostrada – SI’ strada a scorrimento veloce.