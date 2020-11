Commissione Covid, il punto sugli studi clinici sul virus

Il punto sugli studi clinici sul Coronavirus è il tema della seduta di mercoledì 4 novembre della Commissione consiliare speciale “Per ripartire dopo il Covid”, in programma alle 18 in teleconferenza e intitolata “Dalla ricerca alla pratica clinica”. Durante l’incontro dell’organismo, che ha lo scopo di sostenere l’azione dell’Amministrazione nell’affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale legata all’emergenza pandemica e alla necessità di contenerne la diffusione, interverranno in streaming l’immunologo Andrea Cossarizza, docente ordinario di Patologia generale e immunologia al dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materne, infantili e dell’adulto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e l’infettivologa Cristina Mussini, ordinario di Malattie infettive di Unimore e direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico di Modena.

I due esperti illustreranno i rispettivi studi compiuti nei laboratori di Unimore, che hanno avuto risonanza internazionale nella comunità scientifica, incentrati sulla risposta del sistema immunitario al Coronavirus e sull’utilizzo di farmaci che possano ridurre la mortalità nei pazienti che hanno contratto la polmonite da Covid. A seguire, Cossarizza e Mussini potranno rispondere alle domande dei consiglieri comunali; all’incontro sono stati invitati anche i consiglieri dei Quartieri, con l’obiettivo di condividerne i contenuti.

Il prossimo appuntamento della Commissione è fissato per mercoledì 11 novembre, quando si parlerà di “Covid e scuola” con Silvia Menabue, dirigente dell’Ufficio scolastico di Modena, e Andrea Burzacchini, amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità di Modena (Amo).

I cittadini possono contattare l’organismo via e-mail, inviando segnalazioni e richieste di informazioni, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica commissionecovid@comune.modena.it.

