Concordia, ancora rifiuti abbandonati in campo aperto

CONCORDIA – Rifiuti, ancora rifiuti, questa volta ritrovati in un campo aperto in via Molino Tacoli a Concordia. La cittadinanza stanca delle abitudini di alcuni incivili che abbandonano la spazzatura dove gli capita si è fatta sentire nel gruppo “Sei di Concordia se…” dove è stata pubblicata e commentata la foto dell’ultimo ritrovamento: “Sarebbe utile che la gente imparasse a stare al mondo, gettare i rifiuti in quel modo non è normale. Non è normale che si vada in tutti i fossi, in tutte le campagne ed in tutti gli argini a vedere che porcile lasciano quei settetto che gettano i rifiuti in questo modo. Poi son d’accordo che il paese vada tenuto pulito, ma qua è proprio mancanza di principio!” è intervenuta una cittadina.

