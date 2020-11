Controlli anti-Covid, positivi beccati al supermercato a fare spesa, denunciati

Nonostante dovessero restare a casa in isolamento perché contagiate dal Covid 19 stavano facendo la spesa in un supermercato di Gonzaga in tutta tranquillità: sono due persone scoperte e sanzionate dai Carabinieri, sempre impegnati anche nei controlli per il rispetto delle disposizioni sanitarie.

A Poggio Rusco i militari hanno scoperto due operai che, anziché stare a casa, come sarebbero stati obbligati a fare, in quanto in attesa dell’esito del tampone, per essere stati a contatto con un cittadino positivo, stavano lavorando in un cantiere, come nulla fosse.

A Ostiglia i militari hanno sorpreso e poi segnalato alle autorità competenti, quattro ragazzi che stavano festeggiando la vigilia del lockdown con un mix di cocaina e hashish, in modica quantità.

