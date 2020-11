Didattica digitale, le ripartizioni dei fondi nella scuole e negli istituti della Bassa

“Nel Decreto Ristori ci sono risorse per un milione e mezzo di euro per la didattica digitale integrata nelle scuole della provincia di Modena. Una somma, questa, che fa parte degli 85 milioni di euro stanziati a livello nazionale, che permetteranno di colmare il gap digitale delle nostre scuole dotando tutti, in particolare le studentesse e studenti meno abbienti, di dispositivi e connessioni”: lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi e Stefania Ascari e il sottosegretario Vittorio Ferraresi.

“Il Governo, e in particolare la ministra dell’Istruzione Azzolina, sta mettendo in campo ogni misura per fronteggiare al meglio la pandemia, limitare il più possibile le conseguenze negative sulla scuola di questa fase drammatica per tutti, e investire in innovazione” concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle.

Questa la lista delle scuole dei Comuni dell’Area Nord, Terre del Sorbara e Terre d’Argine che beneficeranno delle risorse:

Emilia Romagna Modena MIRANDOLA MOEE040005 D.D. MIRANDOLA 9.596,31 €

Emilia Romagna Modena MIRANDOLA MOMM15100B F.MONTANARI 10.807,30 €

Emilia Romagna Modena MIRANDOLA MOIS00600Q GIUSEPPE LUOSI 9.470,31 €

Emilia Romagna Modena MIRANDOLA MOIS00800B ISTITUTO SUPERIORE STATALE”G. GALILEI” 13.067,65 €

Emilia Romagna Modena SAN FELICE SUL PANARO MOIC81900N I.C. SAN FELICE SUL PANARO 11.842,02 €

Emilia Romagna Modena FINALE EMILIA MOIC83500G I.C. E.CASTELFRANCHI FINALE E. 12.357,47 €

Emilia Romagna Modena FINALE EMILIA MOPS04000L MORANDO MORANDI 11.578,57 €

Emilia Romagna Modena FINALE EMILIA MOTA03000B ISTITUTO TECNICO STATALE IGNAZIO CALVI 10.666,03 €

Emilia Romagna Modena CONCORDIA SULLA SECCHIA MOIC824005 I.C. SERGIO NERI -CONCORDIA S/S 11.036,39 €

Emilia Romagna Modena SAN PROSPERO MOIC837007 I.C. S.PROSPERO – MEDOLLA 11.750,38 €

Emilia Romagna Modena CAVEZZO MOIC838003 I.C. “GIACOMO MASI” CAVEZZO 7.282,50 €

Emilia Romagna Modena BOMPORTO MOIC85000N I.C. 1 BOMPORTO- BASTIGLIA 12.143,66 €

Emilia Romagna Modena RAVARINO MOIC84900D 2 I.C. RAVARINO 9.596,94 €

Emilia Romagna Modena NONANTOLA MOIC82600R I.C. FRATELLI CERVI – NONANTOLA 12.464,38 €

Emilia Romagna Modena NOVI DI MODENA MOIC80500Q I.C. “GASPARINI” NOVI DI MODENA 10.501,84 €

Emilia Romagna Modena SOLIERA MOIC808007 I.C. SOLIERA 12.174,20 €

Emilia Romagna Modena CARPI MOIC817002 I.C. CARPI 2 13.418,92 €

Emilia Romagna Modena CARPI MOIC82200D I.C. CARPI ZONA NORD 12.758,38 €

Emilia Romagna Modena CARPI MOIC823009 I.C. CARPI ZONA CENTRO 12.556,02 €

Emilia Romagna Modena CARPI MOIS003008 ANTONIO MEUCCI 12.109,29 €

Emilia Romagna Modena CARPI MOTF030004 ITI LEONARDO DA VINCI 11.945,11 €

Emilia Romagna Modena CARPI MOIC83900V I.C. CARPI 3 9.245,04 €

