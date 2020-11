Energia, verso il mercato libero, nasce lo sportello di consulenza energetica di CNA per i cittadini

MODENA – 1° gennaio 2021 per le piccole aziende e, un anno più tardi, il 1° gennaio 2022 per i clienti domestici. Sono queste le date fissate dall’Autorità per l’Energia per il passaggio obbligato al mercato libero delle forniture di energia elettrica e gas naturale che oggi sono ancora nel mercato tutelato.

Stiamo, cioè, andando verso un mondo dell’energia nel quale ogni fornitore stabilirà liberamente le proprie tariffe, come peraltro sta già avvenendo, con una vera e propria giungla di offerte tra le quali diventa davvero difficile orientarsi.

Per aiutare microimprese e cittadini a prendere la strada giusta in questa marcia forzata verso il mercato libero, ASQ Energia, il servizio di consulenza energetica della CNA di Modena, ha aperto uno Sportello dedicato alle piccole aziende e ai clienti domestici.

Da domani, venerdì 23 ottobre, ogni venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Ufficio Confconsumatori-CNA Pensionati, in via Vignolese 849 (tel. 059 7409055), al primo piano del Centro Commerciale “I Gelsi”, sarà infatti operativo uno punto informazioni che non solo saprà dare informazioni su questa vera e propria rivoluzione, ma potrà anche valutare l’eventuale fornitore più adeguato.

L’ufficio sarà aperto a cittadini e microimprese non solo per valutare le offerte dei gestori che propongono il passaggio al mercato libero, ma anche per esaminare le tariffe di chi vi sia già entrato. È per questo che il consiglio è di portare le ultime due bollette di elettricità e gas (o inviarle preventivamente alla mail asq.domestico@mo.cna.it), necessarie per valutare i consumi e quindi suggerire senza nessun impegno le migliori alternative.

Per evitare assembramenti è necessario fissare un appuntamento contattando il numero telefonico 059 7409055.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017