Finale Emilia, campana per il vetro utilizzata come discarica

FINALE EMILIA – Una segnalazione che arriva direttamente da un “cittadino arrabbiato”, anche se il termine utilizzato dal mittente era decisamente un altro. L’inciviltà e la maleducazione colpiscono ancora, questa volta a Finale Emilia:

Siamo alle solite. Questa foto che vedete, l’ho scattata all’interno di una campana per la raccolta del vetro e precisamente a Finale Emilia in Via Magni, a pochi passi dalla ciclabile che porta a San Felice sul Panaro; giudicate voi. Spero che quegli imbecilli vedano la foto, anche se non servirà a niente.