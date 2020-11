Il Comune di San Prospero sul podio dei virtuosi per la raccolta differenziata

SAN PROSPERO – Come ogni anno, dal 1994, Legambiente compila la classifica 2020 dei Comuni Ricicloni.

In Emilia Romagna, il Comune di San Prospero è primo in classifica tra i Comuni con 5000/15000 abitanti, per la produzione di rifiuto indifferenziato con soli 40,9 Kg /abitante annuali.

I primi dieci comuni della classifica regionale sono tutti della provincia di Modena, e 8 sotto la gestione di Aimag, a dimostrazione della bravura dei cittadini e del gestore locale dei rifiuti.

A livello provinciale San Prospero è al terzo posto per la percentuale di raccolta differenziata, con il 91,9%.

Potete trovare tutti i dati e le classifiche su: http://www.ricicloni.it/

In allegato la targa ricevuta a ricordo del prestigioso traguardo raggiunto.

