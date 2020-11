Il gruppo AIMAG e ASPPI insieme per il Super Bonus del 110%

Lunedì 23 novembre è stata siglata una convenzione biennale fra Sinergas, società di vendita dell’energia del Gruppo AIMAG e le due società di servizi, CASA srl e ASPPI Service spa – partecipate dall’Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari, ASPPI di Modena – per una collaborazione strategica nell’ambito della riqualificazione e dell’efficientamento energetico degli edifici.

Da un lato CASA e ASPPI Service che spiccano nel campo dell’amministrazione condominiale e di consulenza ed assistenza fiscale nel settore della proprietà immobiliare, oltre a svolgere un importante ruolo nel selezionare le imprese locali che posseggano idonei requisiti per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria negli immobili stessi. Dall’altro Sinergas che si propone come General Contractor offrendo un pacchetto “chiavi in mano” per la gestione e supervisione di progetti del Superbonus 110% degli edifici nelle varie fasi, fra cui la cessione del credito, conformità dell’intervento, conferimento dell’incarico a consulenti e studi tecnici.

CASA e ASPPI Service si prenderanno dunque l’impegno, rispettivamente, di indicare, ai condominii amministrati e ai proprietari immobiliari soci di ASPPI, nella fase di primo contatto – la convenzione in essere con Sinergas, la quale si occuperà dunque di tutta la filiera degli interventi, garantendo la supervisione di tutte le fasi amministrative e contabili e lo svolgimento dei lavori accertandosi che verranno portati a termine con solerzia e professionalità.

Il Presidente di ASPPI Modena, Francesco Lamandini, dichiara: “ASPPI è presente a Carpi, a Mirandola e a Finale da oltre 40 anni. Con le proprie società, CASA srl amministrazioni condominiali e ASPPI service, gestioni immobili e servizi fiscali, ASPPI cerca di offrire ai propri soci (oltre 1.400 soci nelle tre sedi) e ai condòmini (247 condominii amministrati nelle tre sedi) risposte sempre più adeguate alle richieste. La misura del 110% su interventi di efficientamento energetico e antisismico è un’opportunità straordinaria che lo Stato mette a disposizione e che tutti i proprietari immobiliari dovrebbero cogliere, sia per le abitazioni unifamiliari che per i condominii. L’aiuto che, come ASPPI, possiamo mettere in campo è questa collaborazione tra due soggetti così specializzati e così fortemente radicati sul territorio.”

Il Direttore di Sinergas, Mirko Dal Pozzo, commenta: “Questa convenzione conferma, ancora una volta, la vicinanza al territorio modenese che il nostro Gruppo esprime nel suo agire d’impresa. È una grande opportunità per i nostri territori di riqualificare ed efficientare il patrimonio immobiliare e, al tempo stesso, di rilanciare l’economia del territorio, soprattutto in questa difficile congiuntura economica”.

