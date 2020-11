Il sindacato di Polizia SIULP dona a Questura 20 termoscanner a infrarossi

A causa del Covid- 19, viviamo in un periodo faticoso e complesso per tutti, dove vari rischi si accavallano tra di loro, in particolare per quelli delle cosiddette “professioni a rischio.”

Per questo motivo, il sindacato di Polizia SIULP ha deciso di donare nr. 20 termoscanner a infrarossi portatili alla Questura, che li distribuirà tra il personale dei vari uffici.

Ciò consentirà un controllo più accurato, ad esempio, di persone che hanno bisogno di accedere agli uffici aperti al pubblico, oppure di soggetti sottoposti a controlli di polizia.

È un piccolo gesto, attraverso il quale il SIULP auspica di migliorare il livello di sicurezza di tanti poliziotti, quotidianamente impegnati nel ricevimento del pubblico e nei controlli su strada.

