In consegna alle famiglie “CarpiCittà” di Novembre con un inserto sulla “rivoluzione 2 ruote”

CARPI – E’ iniziata lunedì 9 novembre dal Centro storico, la distribuzione del nuovo numero di “CarpiCittà”, il periodico dell’Amministrazione comunale consegnato a tutte le famiglie carpigiane. Il titolo di copertina è «Tutti in pista – iniziata la “rivoluzione 2 ruote”», sull’immagine della nuova segnaletica stradale per la mobilità a due ruote, tema cui è dedicato lo speciale di quattro pagine al centro del notiziario.

Fra gli altri servizi, un bilancio delle attività svolte dai Servizi Sociali, un resoconto dei controlli e delle operazioni della Polizia Locale nel periodo Giugno-Settembre, le proposte dell’Amministrazione sul PRG e sul Centro Storico, un articolo sulla prima fase della ricostruzione post-sisma. Oltre a rubriche quali “Pagine Utili”, “Panorama” e “Voci dal Consiglio Comunale”.

Il giornale era stato chiuso in redazione venerdì 30 Ottobre, quindi – come ipotizzato in una “Avvertenza” a pagina 3 – «causa la situazione sanitaria in drammatico divenire, alcune informazioni contenute in questo numero di CarpiCittà potrebbero essere superate, o comunque soggette a variazioni, nel tempo che intercorre fra la chiusura in redazione e la consegna delle copie alle famiglie carpigiane,» con particolare riferimento agli avvenimenti culturali: con il DPCM del 3 novembre, è diventata una necessità il consiglio di «verificare eventuali aggiornamenti sul sito del Comune o rivolgendosi all’Urp QuiCittà.»

