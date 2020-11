Incontri di approfondimento del CRID su vulnerabilità sociale e forme di violenza

Al via un percorso di riflessione promosso dal Laboratorio “Discriminazioni e Vulnerabilità” del CRID – in collaborazione con il Centro Documentazione Donna e con il patrocinio del Comune di Modena – che porterà il mondo universitario alla celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne. Gli appuntamenti in programma, che si svolgono nell’ambito del corso di Teoria e prassi dei diritti umani attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ruotano attorno a “Vulnerabilità sociale, forme della violenza e funzioni del diritto” e potranno essere seguiti sulla piattaforma Dolly Collaborate al link: https://bit.ly/37qe0NJ. Si inizia lunedì 16 novembre.

Un ciclo di seminari, promosso dal Laboratorio “Discriminazioni e Vulnerabilità” del CRID nell’ambito del corso in Teoria e prassi dei diritti umani tenuto dal Prof. Thomas Casadei presso il Dipartimento di Giurisprudenza, indaga alcune forme di violenza che si esercitano nella nostra società ai danni delle persone rese più vulnerabili dai contesti sociali.

Il ciclo, organizzato congiuntamente al Centro Documentazione Donna e con il patrocinio del Comune di Modena, ha come titolo “Vulnerabilità sociale, forme della violenza e funzioni del diritto” e consta di tre appuntamenti che si snodano nell’arco di una settimana: gli incontri introducono il mondo universitario, studentesse e studenti, alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne”.

Si inizia lunedì 16 novembre 2020, alle ore 15.45, con un approfondimento su “La condizione delle donne in epoca pandemica”, relatrice la Dr.ssa Chiara Magneschi (Università di Pisa) autrice del recentissimo saggio La “riduzione dei diritti” ai tempi del COVID-19 (http://magazine.cisp.unipi.it/la-riduzione-dei-diritti-ai-tempi-del-covid-19/).

«Il seminario – spiega il Prof. Thomas Casadei – affronterà un aspetto estremamente importante della pandemia in corso, ovvero quello dell’impatto in termini di diseguaglianze e disparità sociali, assumendo, in particolare, il punto di vista delle donne. Un’ampia letteratura dedicata a queste tematiche, come pure ad altre implicazioni giuridiche e sociali del Covid-19, è raccolta da marzo e tenuta in costante aggiornamento, a cura del Dr. Francesco De Vanna, in un’apposita sezione del sito del CRID (http://www.crid.unimore.it/site/home/link/bibliografia-covid-19.html)».

Il ciclo di incontri proseguirà giovedì 19 novembre 2020, alle ore 9.00, con una riflessione su “La violenza sui bambini”, con una relazione della Prof.ssa Marina Lalatta Costerbosa (Università di Bologna), autrice del recente volume Il bambino come nemico (DeriveApprodi 2019).

Il percorso terminerà poi lunedì 23 novembre 2020, alle ore 15.45, con una riflessione sugli “Itinerari della parità nell’ordinamento giuridico italiano. Dall’Unità d’Italia al Covid-19”, al quale interveranno la Dr.ssa Serena Vantin (Responsabile scientifico-organizzativa del CRID di Unimore), insieme alla Dr.ssa Vittorina Maestroni (Presidente del Centro Documentazione Donna).

Quest’ultimo incontro rientra, peraltro, nell’ambito del Progetto di Public Engagement dal titolo “Pillole di parità. Itinerari dell’eguaglianza di genere nell’ordinamento giuridico italiano dall’Unità d’Italia al Covid-19”, che ha preso avvio lo scorso 15 settembre 2020 con il coordinamento del Prof. Thomas Casadei di Unimore, e del Progetto di formazione-azione “Per un alfabeto della parità” (http://www.crid.unimore.it/site/home/progetti/articolo1065057466.html).

Per rispetto delle norme sanitarie gli incontri in programma potranno essere seguiti sulla piattaforma Dolly Collaborate, al seguente link: https://bit.ly/37qe0NJ.

Chiara Magneschi, relatrice del primo incontro previsto per lunedì 16, è avvocata e docente a contratto di “Teorie giuridiche e politiche e diritti umani”, corso di laurea triennale in “Scienze per la pace: Cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti”, presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Ricercatrice aggregata del Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” dell’Università di Pisa, è redattrice, per quest’ultimo, di Scienza & Pace Magazine, del quale cura in particolare la sezione “Diritti”, e della rivista Diacronìa. Rivista di storia di filosofia del diritto.

Corrispondente dell’Osservatorio migranti del CRID, è autrice di saggi su genealogie e teorie dei diritti soggettivi, interpretazione giuridica, diritti dei migranti, pacifismo giuridico.

È co-autrice, insieme a Ilario Belloni, della monografia Derecho salvaje. Hombres y animales entre estado de naturaleza y civilizaciòn jurìdica (Reus, Madrid, 2020).

