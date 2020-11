Cavezzo e Concordia per la “pandemia di bambini e adolescenti”, gli effetti di Internet, tv e schermi

CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA – Cominciano mercoledì 25 novembre con inizio alle 20.45, gli appuntamenti di “Pillole di benessere”, la rassegna di incontri online con dirette sulle pagine Facebook dei Comuni di Cavezzo e Concordia sulla Secchia, sui temi legati alle conseguenze della pandemia, specie per quel che riguarda i più giovani. Si parte con “Video killed the radio star”, dialogo con il dottor Davide Bertoni, psichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza, che parlerà degli effetti di web, tv, cellulari e schermi nel contesto particolare degli ultimi mesi. Durante la diretta interverranno gli assessori Ilaria Lodi (delega alle Politiche giovanili) per Cavezzo e Marika Menozzi (Servizi all’infanzia) per Concordia. Il 3 dicembre sarà la volta di “We are the champions”, sul ruolo dello sport e dell’associazionismo durante la pandemia per il nostro benessere; l’11 dicembre “Ci vorrebbe un amico”, incontro sulle relazioni famigliari, le difficoltà degli anziani e delle persone con disabilità e il 17 dicembre “Le tagliatelle di Nonna Pina”, sul tema dei sani stili di vita, alimentazione e disturbi alimentari durante la pandemia. Al termine di ogni incontro, i sindaci dei due Comuni daranno aggiornamenti sull’andamento epidemiologico delle rispettive realtà. “Grazie alla disponibilità dei relatori – commentano i sindaci di Cavezzo e Concordia Lisa Luppi e Luca Prandini – vogliamo fornire alle famiglie strumenti utili per affrontare al meglio questo periodo e alcune sue conseguenze, magari non immediatamente evidenti, in merito alle quali è fondamentale avere pareri qualificati”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017