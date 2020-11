Le emozioni dei bimbi, le regole, i litigi: incontri online per la genitorialità dal 16 novembre

MIRANDOLA, SAN FELICE, CONCORDIA SULLA SECCHIA, SAN PROSPERO, CAMPOSANTO, MEDOLLA, SAN POSSIDONIO – Sono aperte le iscrizioni ai webinar per la genitorialità promossi dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, che si svolgeranno nei medi di Novembre, Dicembre e Gennaio, a cura di Percorsi formativi 0-6.

📌 Gli incontri sono gratuiti ed aperti, oltre che alle famiglie, anche a educatori, insegnanti e chiunque sia interessato agli argomenti. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per chi partecipa all’evento in diretta. Non è prevista la registrazione degli incontri.

Di seguito l’elenco dei webinar e il link per l’iscrizione:

👉 Iaccarino – le emozioni dei bambini – 16 Novembre ore 20.30-21.30

https://attendee.gotowebinar.com/register/595558580534321936

👉 Vigoni – outdoor – 1 Dicembre ore 20.30-21.30

https://attendee.gotowebinar.com/register/326381641380356112

👉 Iaccarino – le regole – 14 Dicembre ore 20.30-21.30

https://attendee.gotowebinar.com/regist…/2546847572697259792

👉 Iaccarino – i litigi – 13 Gennaio – ore 20.30-21.30

https://attendee.gotowebinar.com/regist…/3630433874056563728

👉 Pellai – tema da definire – 27 Gennaio ore 18.30-19.30

https://attendee.gotowebinar.com/regist…/2959608635810905872

