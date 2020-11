‘Mettiamo radici per il futuro’: alberi gratis nei vivai di Camposanto, San Felice, Medolla che aderiscono alla campagna green

Il primo report del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna” avviato il 1^ ottobre. Al 6 novembre, su tutto il territorio regionale, in distribuzione il 36% del valore delle piante messo a disposizione dal bando, pari a circa 400mila euro. 21 le aziende vivaistiche accreditate, 13.500 cittadini, 153 associazioni e 287 gli enti pubblici che hanno finora ritirato oltre 130 mila specie arboree e 50 mila piante già prenotate da Enti locali

Acero, melo, pioppo, betulla, gelso, nocciolo, ontano. Sono solo alcune delle tipologie di piante che stanno trovando casa nei parchi, nei giardini e nelle zone verdi di tutto il territorio regionale, come previsto dalla campagna ‘Mettiamo radici per il futuro’ che consiste nella distribuzione gratuita di 4,5 milioni specie arboree – una per ogni abitante – nei prossimi quattro anni.

Un piano green senza precedenti dal valore di 14 milioni di euro, nato con l’obiettivo di estendere la superficie boschiva su tutto il territorio regionale e contribuire così alla lotta ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell’aria.

“Il lancio dell’iniziativa ha registrato un bel successo, anche oltre le previsioni”, commenta Irene Priolo, assessore regionale all’ambiente. “Nonostante le criticità legate alla situazione sanitaria, la comunità dell’Emilia-Romagna ha dimostrato di cogliere il valore della sfida e in tanti si sono mobilitati per fare davvero della nostra regione il corridoio verde d’Italia”.

Presentata a Bobbio lo scorso 26 settembre con la piantumazione del primo albero da parte del presidente Stefano Bonaccini e dell’assessore all’Ambiente, Irene Priolo, la distribuzione gratuita delle prime 500mila piante forestali entro il 31 dicembre 2020 è ufficialmente partita.

Dal primo ottobre, infatti, i cittadini, gli enti locali, le scuole, le associazioni – e anche le imprese previo accordo con il Comune di appartenenza- dell’Emilia-Romagna possono recarsi nei 21 vivai accreditati per ritirare gratis il proprio albero.

“I primi 40 giorni di distribuzione sono solo l’inizio- aggiunge l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo-. La Giornata nazionale dell’albero, in calendario il prossimo 21 novembre, sarà l’occasione per rafforzare ulteriormente il progetto e dargli ulteriore slancio: nei giorni scorsi ho mandato a tutti i Comuni una lettera per invitarli a sviluppare iniziative locali e contribuire al grande lavoro di squadra che vedrà enti locali, associazioni, scuole e cittadini in prima linea per rendere sempre più verde e sostenibile la regione, da Piacenza a Rimini”.

In 40 giorni, più di 180mila alberi già consegnati e prenotati in tutta l’Emilia-Romagna

I dati del primo report di monitoraggio dell’iniziativa, aggiornati al 6 novembre, contano – in poco più di un mese dall’inizio della campagna- oltre 130mila piante consegnate e circa 14mila beneficiari, di cui 13.500 sono cittadini, 153 le associazioni e 287 gli enti pubblici e più di 50mila prenotate da Enti locali.

Si tratta di una distribuzione pari al 36% del valore delle piante messo a disposizione dal bando, corrispondente a un investimento regionale di circa 400mila euro.

Tutte le informazioni sullacampagna, al sitohttps:// radiciperilfuturoer.it