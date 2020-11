Mirandola, Assessore Gandolfi: “Nessuna motivazione per vietare Mercatino hobbisti”

MIRANDOLA – “Dispiace che l’ex Sindaco Maino Benatti nutra dubbi sul buon senso della gente. Ma su quello che l’Amministrazione doveva o meno fare, voglio rassicurarlo: le valutazioni alla luce del DPCM in corso affinché fossero garantite tutte le misure di sicurezza, sono state fatte ed in modo scrupoloso. Quindi non c’erano sufficienti motivazioni per vietare la manifestazione. L’invito ad evitarla pertanto, lo rispediamo al mittente, compresa l’accusa di insulti alla sicurezza sanitaria: le misure sono state prese e i controlli per il loro rispetto effettuati. E questo perché l’Amministrazione non sottovaluta il Covid e la sua pericolosità nemmeno con un’incidenza, come quella attuale per Mirandola dello 0,48% sul totale della popolazione. Le condizioni per il regolare svolgimento del Mercatino storico, come per altro avvenuto, sussistevano tutte e di assembramenti o meglio, di folle oceaniche da scansare, non ne sono state riscontrate. In ultimo un inciso: mi permetto di aggiungere il valore che la manifestazione ha rappresentato per le attività sulla piazza: in termini di lavoro per i pubblici esercizi e di vetrina per il commercio. Non trascurabile sicuramente nel periodo di gravi difficoltà che stanno attraversando, con i consumi ridotti al lumicino e a poco più di un mese dalle festività natalizie.” È questa la posizione dell’Assessore al Commercio e al centro storico del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi, rispetto alle polemiche sorte in merito allo svolgimento nella giornata di domenica 8 novembre (come ogni seconda domenica del mese) in piazza Costituente del Mercatino storico deli hobbisti.

Nel ricordare che la manifestazione a seguito della delibera 138/2019, votata all’unanimità dea Consiglio comunale, ha sostituito di fatto quella che era la fiera del riuso, l’Assessore Gandolfi entra ulteriormente nel merito. “Per vietarne lo svolgimento il Sindaco avrebbe dovuto adottare una propria ordinanza e per altro ben motivata dato che i mercati, e il Mercatino storico degli Hobbisti rientra tra questi, proprio per la loro funzione possono svolgersi regolarmente (interpretazione suffragata anche dalla circolare del Ministero dell’Interno di sabato 7 novembre 2020). Proprio per questa ragione, a Mirandola le piazze sono state organizzate in modo da avere sempre garantito uno spazio sufficiente non solo per i fruitori delle bancarelle ma anche per chi passeggia nella zona. Il mercatino degli hobbisti si svolge nell’area del mercato e segue le medesime disposizioni – anche le postazioni ricalcano quelle del mercato del sabato – in osservanza delle linee guida regionali in materia di contenimento del contagio. La fortuna di una piazza molto ampia ha permesso fino ad ora, di attuare le norme in vigore, di farle rispettare e di intervenire qualora ci fossero abusi.” A tal proposito nella giornata di ieri, la Polizia Locale ha eseguito i regolari sopralluoghi di rito senza rilevare alcuna situazione di assembramenti o violazioni delle norme anti-Covid, che legittimasse l’applicazione di sanzioni. Al mattino sono state identificate una serie di persone perché intente a recare disturbo ai presenti.

