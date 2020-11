Mirandola, gran folla al mercatino dell’antiquariato ma nessuno controlla: è polemica

NIRANDOLA – Nonostante indicazioni e regole più stringenti, e nonostante molti comuni abbiano abbandonato l’idea di continuare con fiere e mercatini straordinari, Mirandola non si è fermata e nella domenica dell’8 novembre si è tenuto comunque il mercatino dell’antiquariato. Provocando non poche polemiche da chi ha notato molti assembramenti e partecipanti senza i dispositivi di protezione richiesti per legge in situazioni di affollamento.

Anche l’ex sindaco di Mirandola Maino Benatti ha fatto sentire la propria opinione in merito sottolineando che il Comune avrebbe dovuto sospendere l’iniziativa per questioni di sicurezza e di salute pubblica.

Qualcuno ha sottolineato come sia strano che le forze dell’ordine, così solerti nel fare le multe a chi rincasa tardando di 5 minuti dopo le 22 attraversando piazze deserte, siano le stesse che la mattina successiva, nel mezzo della folla del mercatino, non si preoccupino di farsi vedere, grandi assenti nel momento clou di aggregazione.

