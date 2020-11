Mirandola, Hermione Stravos del gruppo Giovani artisti Mirandolesi sbarca negli USA

MIRANDOLA – Un’opera di una delle ragazze del gruppo G.A.M (Giovani artisti Mirandolesi), Hermione Stavros, è stata venduta in America. “Hermione fa parte del mio Gruppo G.A.M giovani artisti Mirandolesi, creato da me lo scorso anno” ha detto Eleonora Remelli. “In più è inserita nel contesto ArteDONNA ideato sempre da me, che comprende circa una ventina di artiste, solo donne, che oltre ad avere uno scopo artistico, vorrebbe anche avere un ruolo nel sociale.”

“Con questo piccolo grande successo esordiamo nel mercato Americano come Artisti Mirandolesi e come Galleria d’Arte Mirandolese” ha continuato la Remelli. “Dopo più di un anno che seguo questi ragazzi, e preciso, tutti Mirandolesi ruspanti, posso dire di aver fatto un buon lavoro nel credere nelle loro potenzialità e nel dare loro uno spazio gratuito per potersi confrontare e crescere come artisti. Le opere dei miei ragazzi sono visionabili a rotazione nella galleria. Siamo autoprodotti e vincenti. Orgogliosa di mantenere alta la bandiera Mirandolese anche all’estero”.

