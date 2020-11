Mirandola, solidarietà del sindaco Greco al primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri

MIRANDOLA – “Grave e preoccupante, quanto avvenuto nei confronti del primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri. A lui, alla Giunta comunale e a tutta l’Amministrazione della città Estense, la nostra vicinanza.” Queste le parole del Sindaco di Mirandola Alberto Greco per condannare la lettera di minacce a firma “Nuove Brigate Rosse”, recapitata al primo cittadino di Ferrara. “Qui non si tratta solamente di un episodio deplorevole, quanto di un gesto inqualificabile e di gravità inaudita che riporta a momenti di drammatica violenza per il Paese, segnati da vittime e lutti. Rinnoviamo la nostra solidarietà a Fabbri con l’auspicio che sia fatta massima luce sull’accaduto e che i colpevoli siano assicurati alla giustizia.”

