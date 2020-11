Museruola obbligatoria a Cavezzo, scattano le multe

CAVEZZO – Con l’approvazione dell’ultimo regolamento di polizia urbana si rende obbligatoria la museruola al seguito qualora si stia passeggiando col proprio cane (pena una multa da 25€ a 150€) SENZA DISTINZIONE DI RAZZA O TAGLIA. Questa decisione ha portato Lista Civica Crescere Cavezzo a interrogare i cittadini sulla sua sensatezza. Non tutti sembrano essere d’accordo, soprattutto per quel che riguarda le taglie piccole e di cani considerati non pericolosi.

