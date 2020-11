San Felice, arrestato dai carabinieri per scontare pena residua

SAN FELICE SUL PANARO – I Carabinieri di San Felice Sul Panaro alle 15 di lunedì 16 novembre hanno tratto in arresto un ventiseienne originario romano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto dovendo espiare una pena residua di tre anni e quattro Mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti accertato nel Tarantino nel 2019.

