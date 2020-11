San Felice, Novi e Guicciardi: “Pre e post scuola anche per l’asilo”

SAN FELICE – “Si organizzi al più presto anche per la scuola dell’infanzia il pre e il post scuola”: è quanto chiedono in una nota congiunta la consigliera comunale di Insieme per San Felice Margherita Novi e il segretario del Pd di San Felice Nicolò Guicciardi. Ecco la loro nota:

“Sono passati ormai due mesi dall’inizio della scuola e siamo a constatare che San Felice è uno dei comuni in cui non si sono ancora avviati i servizi scolastici per tutte le fasce di istruzione. Ad oggi non è ancora stato attivato il servizio di pre-scuola e doposcuola per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, e sollecitiamo l’amministrazione Goldoni a provvedere al più presto al suo avvio, così da dare una risposta a tutte le famiglie sanfeliciane con genitori che lavorano e che hanno figli frequentanti i plessi scolastici del nostro comune. Sono inoltre numerose le segnalazioni che ci arrivano dai genitori riguardo gli aumenti delle rette relative al post-scuola della primaria che ha appena preso il via. Il nostro appello è quindi quello di prevedere uno stanziamento economico urgente con fondi propri del bilancio comunale, per abbattere quanto possibile le tariffe a carico dei genitori, o in alternativa a modificare le fasce Isee previste dal recente bando, al fine di aumentare la platea delle famiglie che possono accedere a contributi per l’iscrizione dei bambini a questo tipo di servizi. Su questo aspetto noi siamo disponibili ad un confronto, affinchè si possa arrivare ad una soluzione condivisa per venire incontro ai cittadini”.