Pre e post scuola materna San Felice, il Comune ancora al lavoro per trovare la quadra. Serve ancora altro tempo, a due mesi dall’avvio dell’anno scolastico, al Comune per attivare il servizio cui i genitori hanno iscritto i figli a inizio anno.

A San Felice, a differenza di quanto accade negli latri Comuni, ci vuole ancora altro tempo per varare un servizio che risponda alle ordinanze relative alle misure di sicurezza anti Coronavirus, come fatto per asilo nido, elementare e media, dove, a fronte del pagamento di un mensile da parte delle famiglie, ci pensa lo Uisp, che ha vinto il bando fatto dall’Amministrazione.. I piccoli della scuola materna sono rimasti buoni ltimi, con le famiglie a fare i salti mortali per portali e prenderli negli orari tassativi, non prima delle 8 e non oltre le 16, molto scomodi per chi lavora.

Si legge in una nota del Comune:

Al momento l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro sta lavorando per allestire le “bolle” nei locali della scuola dell’infanzia “Montessori”, utilizzando dei tendaggi ignifughi, sulla base delle direttive della direzione scolastica. Un intervento, costato 8 mila euro, che servirà per l’attività didattica e anche eventualmente per il pre e post scuola. Si è poi avviato un confronto con le organizzazioni sindacali, per chiedere la disponibilità del personale Ata a collaborare al pre e post scuola, un aiuto che consentirebbe di contenere i costi del servizio del quale usufruiscono una quindicina di bambini. In precedenza per svolgere il servizio era sufficiente una sola persona, mentre al momento, senza l’intervento del personale Ata, ne servirebbero da tre a sei, con un notevolissimo aggravio dei costi per la comunità.

Insomma, la palla passa ai sindacati: l’incontro con loro sarà dirimente

